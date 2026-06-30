Schianto all'incrocio tra auto e moto: centauro sbalzato per oltre dieci metri, è grave

Grave incidente stradale nella mattinata a Riccione, all'incrocio tra viale Puglie e via Trebbio. Ad avere la peggio è stato un motociclista, rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un'auto.

Secondo una prima ricostruzione, una Mazda cabriolet stava percorrendo viale Puglie in direzione monte quando, giunta all'altezza di via Trebbio, ha svoltato a sinistra, andando a tagliare la strada a una moto che procedeva in senso opposto, da monte verso mare. L'impatto è stato particolarmente violento: il centauro ha centrato la fiancata lato passeggero dell'auto ed è stato sbalzato per circa undici metri, finendo rovinosamente sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza, l'auto medicalizzata e l'elisoccorso. Il motociclista è stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente prima di essere trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità.









