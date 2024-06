CRONACA Schianto in moto a Gambettola, perde la vita 29enne di Longiano Il giovane è morto durante il trasporto in ospedale con l’ambulanza del 118

Un motociclista cesenate di 29 anni, Thomas Mantani, è morto la scorsa notte, in un incidente accaduto, poco dopo mezzanotte, in via Pascoli a Gambettola. Secondo una prima parziale ricostruzione di quanto accaduto da parte dei Carabinieri intervenuti, il centauro, residente a Longiano, avrebbe perso il controllo del suo mezzo, per cause ancora da chiarire, uscendo di strada. La corsa si è conclusa con lo schianto contro ad un muro di una abitazione, procurando traumi devastanti al giovane cesenate. Nulla da fare per lui. All'arrivo dei sanitari del 118 Pantani dava ancora flebili segni di vita, ma il suo cuore, nonostante l'affannarsi dei medici, ha cessato di battere durante la corsa dell'ambulanza verso l'ospedale.

