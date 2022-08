Schianto nella notte a Viserba: ragazzo sammarinese grave al Bufalini [Fotogallery]

Grave incidente nella notte a Viserba Monte sulla Statale Adriatica, all’altezza dello stabilimento Sacramora. Poco prima della mezzanotte una moto con targa sammarinese è entrata in collisione con una Mini Cooper: un impatto violentissimo che ha fatto finire la corsa della moto fuori strada e distrutto la parte anteriore della Mini. Secondo le prime ricostruzioni la moto, una Benelli 125, stava viaggiando in direzione Ravenna quando, per ragioni ancora al vaglio, ha fatto una inversione ad U ed è stata centrata dall'auto che stava sopraggiungendo.

I feriti sono un ragazzo diciottenne sammarinese ed una ragazza minorenne, lei pare abbia perso un piede nella violenza dell'impatto. Sul posto due ambulanze e due auto medicalizzate che hanno disposto il trasferimento dei feriti al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Allertata anche con un eliambulanza arrivata da Bologna. Intervenute anche due camionette dei vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico con la strada statale chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore.

AGGIORNAMENTO: Incidente in moto: deceduto Simone De Luigi, giovane promessa del tennis sammarinese