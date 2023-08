CRONACA Schianto nella notte: motociclista muore a Pesaro La vittima è un 60enne di Fano che intorno all’1.30 si è visto tagliare la strada da una Ford Fiesta

Schianto nella notte: motociclista muore a Pesaro.

Un 60enne di Fano, L.R., in sella al proprio scooter 125, è morto la scorsa notte a Pesaro. Fatale l'impatto con una Ford Fiesta che, procedendo nella direzione opposta, svoltava per la panoramica Ardizio, tagliandogli la strada. Il dramma si è consumato attorno all'1.30 sulla statale Adriatica, in località Fosso Sejore. Dopo lo scontro l'uomo è caduto violentemente sull'asfalto, perdendo la vita. Nulla hanno potuto i sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro. Per i rilievi sono intervenuti Polizia stradale di Urbino, oltre ai Vigili del fuoco.

