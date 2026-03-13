RIMINI Schianto sulla Marecchiese a Vergiano, muore motociclista dopo l’impatto con un’auto Il dramma nel primo pomeriggio: la moto ha preso fuoco dopo lo scontro con una Ford Focus. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso.

Tragico incidente nel primo pomeriggio di venerdì su via Marecchiese. All’altezza della frazione di Vergiano di Rimini un motociclista riminese di 43 anni ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, una Ford Focus che viaggiava in direzione Rimini, forse durante una svolta in una via laterale, si è scontrata con una moto Ktm 1290 Super Duke che procedeva nel senso opposto, verso monte. L’impatto ha sbalzato il centauro sull’asfalto mentre la moto, a causa della fuoriuscita di carburante, ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, mentre da Ravenna è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino alla strada. Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio del mezzo, e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La circolazione sulla SP258 Marecchiese è stata interrotta poco dopo le 13 per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le condizioni dell’automobilista, classe '85, non destano invece preoccupazione. Le indagini sono ora in corso per chiarire le cause e la dinamica dello schianto.

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