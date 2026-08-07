Schianto sulla Marecchiese tra moto e bici, motociclista in codice rosso al Bufalini | VIDEO

Grave incidente nella mattinata di venerdì sulla Marecchiese, nel territorio di Verucchio, a poche centinaia di metri dallo svincolo per San Marino. A scontrarsi sono stati un motociclista e un ciclista, entrambi diretti verso Novafeltria. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo classe 1973 di Savignano sul Rubicone, trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso.

La dinamica esatta è ancora al vaglio dei Carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi e la ricostruzione dell’incidente. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, poco prima dell’impatto il motociclista, in sella ad una Kawasaki 696, avrebbe superato un paio di auto. Giunto in prossimità della linea di mezzeria si sarebbe trovato davanti il ciclista, 65enne, che potrebbe essere stato impegnato in una manovra per cambiare direzione. Una ricostruzione che, al momento, resta comunque da verificare.

L’impatto è stato violento ed entrambi sono stati sbalzati dai rispettivi mezzi. Le condizioni più serie sono apparse subito quelle del motociclista che, dopo essere finito sull’asfalto, ha perso conoscenza.

Proprio in quel momento nella zona stava transitando una pattuglia dei Carabinieri, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e, considerate le condizioni del ferito, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato in un terreno nelle vicinanze di via Dogana, dove sono proseguite le manovre di stabilizzazione del paziente. Dopo le cure sul posto, il 53enne è stato trasferito in codice rosso al Bufalini.

Nel frattempo, secondo quanto riferito da un amico che stava viaggiando con lui su un’altra moto, il motociclista avrebbe ripreso conoscenza prima del trasferimento in ospedale.

Meno gravi le conseguenze per il ciclista, soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Infermi di Rimini con una contusione al volto.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La Marecchiese è rimasta completamente chiusa in entrambe le direzioni per oltre un’ora e mezza, per consentire i soccorsi e i rilievi. Su indicazione della Polizia locale, i veicoli provenienti da Novafeltria sono stati deviati su via Dogana, mentre quelli in arrivo da Villa Verucchio sono stati costretti a invertire la marcia.







