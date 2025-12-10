Schianto tra Lancia e Volvo su via Montescudo: conducenti feriti, disagi alla circolazione

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, verso le 17, due auto — una Lancia Musa e una Volvo station wagon — sono rimaste coinvolte in un violento scontro in via Montescudo, in territorio riminese. Stando a una prima ricostruzione, la Lancia stava uscendo da un civico (il numero 6) quando la Volvo, proveniente da Coriano e diretta verso Rimini, è sopraggiunta e l’impatto è stato inevitabile. Nell’urto la Lancia è rimasta in mezzo alla carreggiata, mentre la Volvo è finita in un fosso a bordo strada. Sul posto hanno operato la Polizia Locale, i medici del 118 e un carro attrezzi.

I due conducenti, uno trasportato all’ospedale Bufalini Hospital di Cesena e l’altro al nosocomio Infermi Hospital di Rimini, non risultano in pericolo di vita. L’incidente ha comunque causato significativi rallentamenti al traffico, aggravati dall’orario di punta.



















