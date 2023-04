Schlein, "Dico sì all'armocromia". Ma di cosa si tratta?

E anche Elly Schlein si affida ad una esperta di armocromia. Ha fatto discutere l'intervista rilasciata dalla Segretaria del Pd a Vogue, la rivista di moda più famosa al mondo, all'indomani del 25 aprile. Al giornalista Federico Chiara, Schlein ha parlato delle sue scelte legate all'abbigliamento rivelando un piccolo vezzo: "A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista".

La stampa nazionale questa mattina si è sollevata contro questo particolare, trovato frivolo e non in linea con le aspettative sulla immagine che dovrebbe avere la prima segretaria donna del Partito Democratico. Ma che cos'è l'armocromia di cui tanto oggi si torna a discutere?

L’Armocromia, o analisi del colore, è il primo step che viene in genere seguito da una più vasta consulenza d’immagine. Si tratta di uno studio accurato e oggettivo dei colori che caratterizzano la pelle, gli occhi e i capelli con l’obiettivo di trovare per ciascuno la propria palette di colori che consenta di valorizzante le caratteristiche cromatiche. L'individuazione di un gruppo tonale (solitamente definito come le stagioni: primavera, autunno, estate, inverno) e delle sue sub-varianti si potrà utilizzare nella scelta di abbigliamento, accessori e gioielli.

Ogni stagione viene identificata dai colori che la natura assume in quel periodo dell’anno, quindi per esempio l'Inverno ha colori freddi, profondi e piuttosto contrastati, mente l'Estate ha colori sempre freddi ma più soft e delicati. La stagione Autunno ha nuance calde, profonde e ambrate come i colori della terra mente la Primavera presenta colori sempre caldi, ma più radiosi e brillanti.



Questo campo di ricerca, le cui prime elaborazioni teoriche partano fin dalla metà dell'Ottocento, tocca tantissime discipline, dalla chimica all'estetica, dall'arte alla psicologia. Sono molti ora i negozi di abbigliamento che offrono alle loro clienti il servizio in negozio così da rendere l'esperienza di shopping più mirata.