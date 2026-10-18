POLITICA ITALIA Schlein: "Pronta a candidarmi premier, con o senza primarie" Dal palco dell'Assemblea Nazionale del PD la segretaria dem rilancia la sfida al centrodestra e punta su un'alleanza progressista unita in vista delle prossime elezioni politiche

Schlein: "Pronta a candidarmi premier, con o senza primarie".

Elly Schlein è pronta a candidarsi alla presidenza del Consiglio, anche senza passare dalle primarie. Lo ha annunciato durante il discorso di chiusura dell'assemblea nazionale del Partito Democratico a Roma, confermando la propria disponibilità a guidare il centrosinistra nella sfida elettorale contro Giorgia Meloni.

La segretaria dem ha ribadito la necessità di costruire un programma condiviso con tutte le forze progressiste, sottolineando che la priorità resta l'unità della coalizione. Sul tavolo anche una proposta articolata in 21 punti di politica economica e sociale, da sviluppare insieme agli alleati. Schlein non ha escluso il ricorso alle primarie per individuare il candidato premier, precisando però che l'eventuale consultazione dovrà rappresentare un momento di partecipazione e non di divisione. Nel suo intervento non sono mancate le critiche al governo Meloni, accusato di non aver dato risposte concrete alle difficoltà economiche e sociali del Paese, a partire dal potere d'acquisto delle famiglie e dalle prospettive occupazionali dei giovani. La leader del Pd ha inoltre respinto l'ipotesi di future larghe intese, rivendicando l'obiettivo di costruire un'alternativa politica capace di vincere le prossime elezioni.

Intanto, l'assemblea nazionale ha approvato la modifica statutaria che consentirà a Schlein di proseguire il mandato alla guida del partito fino alle elezioni politiche del 2027, rafforzandone la posizione in vista della prossima sfida elettorale.

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