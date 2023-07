Sciopero aeroporti: 516 voli cancellati in Italia, a Rimini nessun disagio Critiche del ministro dei Trasporti Salvini. Codacons sul piede di guerra annuncia un esposto

Nel sabato dello sciopero aeroportuale è pioggia di cancellazioni di voli: 516 nei diversi scali della penisola. Ad incrociare le braccia, dalle 10 alle 18, il personale di terra, gli addetti ai bagagli, al check-in e, con modalità diverse tra loro, i lavoratori di Malta Air e Vueling. Chiedono il rinnovo del contratto di lavoro scaduto. Al loro fianco Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Limitati i disagi negli scali: nel complesso niente file chilometriche, visto che lo sciopero era annunciato.

Ma in tantissimi hanno fatto i conti con i propri voli cancellati: Codacons è pronta a dare battaglia e annuncia un esposto per le ipotesi di interruzione di servizio pubblico e danni per centinaia di milioni. L'organizzazione, nelle scorse ore, aveva parlato di circa 250mila potenziali passeggeri interessati. Critico il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Nessuno mette in dubbio il diritto allo sciopero”, ha detto in giornata Salvini. Ma “se non prevarrà il buonsenso, sono pronto a intervenire”. Dura la replica della Cgil che chiede “rispetto per i lavoratori”.

Situazione diversa a Rimini: qui nessuno ha aderito allo sciopero. In più, come spiegano gli addetti ai lavori, il sabato è una giornata con meno voli per lo scalo in Riviera. Nessun timore, poi, tra i passeggeri, soprattutto stranieri: molti di loro non erano a conoscenza dell'agitazione. "I nostri dipendenti - afferma Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum - non avendo aderito hanno dato una mano all'aeroporto e al territorio, consentendo agli aerei di atterrare e ai turisti di accedere alla Riviera".

Nel servizio le voci dei passeggeri in Italia e a Rimini e l'intervista a Leonardo Corbucci (amministratore delegato AIRiminum)

