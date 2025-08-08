TV LIVE ·
Sciopero bagnini a Rimini, la Prefettura: “Nessuna precettazione”

Confermati corteo e mobilitazione, sindacati pronti al ricorso

8 ago 2025
Foto archivio RTV
Nessun atto formale di precettazione è stato disposto nei confronti dei bagnini di salvataggio di Rimini, che domani incroceranno le braccia per protestare contro la riorganizzazione del servizio nelle ore di pausa pranzo. Lo precisa la Prefettura di Rimini, spiegando di essersi limitata a richiedere il rispetto dei servizi minimi essenziali previsti dalla normativa.

Una ricostruzione che contrasta con la posizione della Filcams-Cgil, secondo cui la comunicazione della Prefettura e delle imprese, notificata a ridosso della protesta, rappresenta “una precettazione senza precedenti” nel settore. Il sindacato, che parla di violazione delle libertà di sciopero, annuncia di voler impugnare i provvedimenti, ritenuti tardivi e non conformi ai tempi previsti dalla legge 146/1990.

Lo sciopero resta confermato e sarà accompagnato da un corteo sul lungomare: la partenza è fissata per le 12.30 dal bagno 36-37, con arrivo a piazzale Boscovich, sul porto. Filcams-Cgil invita cittadini, turisti e associazioni a partecipare, denunciando “il paradosso” per cui in Emilia-Romagna, in caso di sciopero, la distanza di sorveglianza in mare deve essere ridotta a 150 metri, ma durante la pausa pranzo resta a 300, “senza garantire pienamente la sicurezza”.





