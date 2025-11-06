Sciopero dei farmacisti dipendenti: in 60mila incrociano le braccia in Italia

In Italia oggi circa 60mila dipendenti delle farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale incrociano le braccia per 24 ore. Lo sciopero, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, chiede il rinnovo del contratto collettivo, scaduto nel 2024. La rottura delle trattative con Federfarma è avvenuta dopo l’ultima proposta economica di 180 euro lordi in tre anni, giudicata “inadeguata” dai sindacati. Le organizzazioni chiedono aumenti coerenti con il costo della vita e maggior riconoscimento professionale. “Le farmacie sono presidi sanitari essenziali, serve rispetto per chi vi lavora”, affermano. Federfarma replica: “Serve un contratto sostenibile per tutte le realtà, grandi e piccole”.







