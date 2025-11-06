TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:03 CGG: il focus dell'Aula si sposta sul PdL che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico 12:00 Paolini con la febbre, il doppio azzurro è fuori dalle Finals 10:36 "Scuola di vita" alla Govoni anche per noi 10:29 Istat: "Il 10% degli italiani ha rinunciato a curarsi" 10:04 Sciopero dei farmacisti dipendenti: in 60mila incrociano le braccia in Italia 07:38 Consiglio Grande e Generale: approvata la riforma IGR
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Sciopero dei farmacisti dipendenti: in 60mila incrociano le braccia in Italia

6 nov 2025
Sciopero dei farmacisti dipendenti: in 60mila incrociano le braccia in Italia

In Italia oggi circa 60mila dipendenti delle farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale incrociano le braccia per 24 ore. Lo sciopero, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, chiede il rinnovo del contratto collettivo, scaduto nel 2024. La rottura delle trattative con Federfarma è avvenuta dopo l’ultima proposta economica di 180 euro lordi in tre anni, giudicata “inadeguata” dai sindacati. Le organizzazioni chiedono aumenti coerenti con il costo della vita e maggior riconoscimento professionale. “Le farmacie sono presidi sanitari essenziali, serve rispetto per chi vi lavora”, affermano. Federfarma replica: “Serve un contratto sostenibile per tutte le realtà, grandi e piccole”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia