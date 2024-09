VIABILITÀ Sciopero dei trasporti: bus, tram e metro si fermano in Italia

Sciopero dei trasporti: bus, tram e metro si fermano in Italia.

Oggi incrociano le braccia gli autisti di autobus, tram e metro per uno sciopero nazionale di 8 ore indetto dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Lo sciopero è organizzato "nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale", spiegano le sigle sindacali. Il servizio, a Rimini non è garantito dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Negli stessi orari lo sciopero sarà in corso a Forlì-Cesena, mentre a Ravenna l'astensione dal lavoro sarà dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Guardando alle principali città, a Milano i mezzi si fermeranno dalle 18 a fine servizio (6 ore), a Genova dalle 9.30 alle 17, a Venezia dalle 10 alle 16, a Bologna dalle 8.30 alle 16.30, a Firenze dalle 14.30 alle 22.30, a Roma dalle 8.30 alle 16.30, a Napoli dalle 9 alle 17 e Bari dalle 15.30 alle 23.30.

Lo sciopero è dovuto allo stallo della vertenza per il rinnovo del contratto degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori. "Nonostante il risultato della prima azione di sciopero di 4 ore dello scorso 18 luglio - sottolinea la Filt - non abbiamo registrato alcun segnale di avanzamento da parte delle associazioni datoriali, né da parte delle Istituzioni. Al contrario serve un rinnovo contrattuale che garantisca a lavoratori e lavoratrici i necessari adeguamenti retributivi, normativi e migliori condizioni di qualità e sicurezza sul lavoro, come giusto riconoscimento delle professionalità messe quotidianamente al servizio di una collettività, altrettanto esasperata da inefficienze e inadeguatezze di un sistema di trasporto pubblico locale, che sconta da tempo gli effetti di investimenti insufficienti rispetto alla domanda di mobilità e agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale".

