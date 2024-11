Sciopero generale, partecipazione da tutti i settori al corteo di Roma

Nel video l'intervista a Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

E' la giornata dello sciopero generale proclamata da Cgil e Uil, 8 ore di astensione a parte i trasporti del servizio pubblico che sono stati precettati dal ministro Salvini e che dunque riducono a 4 ore. Per il resto si fermano i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, ad eccezione delle ferrovie, che comunque hanno scioperato la scorsa settimana. Salvi i servizi minimi essenziali, a rischio stop fabbriche, scuole, sanità, poste, uffici pubblici, giustizia e negozi. Alla vigilia dello sciopero c'è stato uno scontro duro tra il ministro Salvini e i sindacati sulla precettazione, il Tar ha respinto uno dei ricorsi ma non quello di Cgil e Uil che infatti sono scesi in piazza a protestare. Tra la presenze, quella della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che dopo aver parlato alla stampa si è messa alla testa del corteo.

