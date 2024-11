Sciopero generale, per i manifestanti è una "manovra sbagliata"

Nel video le voci raccolte al corteo e l'intervista a Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

E' la giornata dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per l'intera giornata lavorativa, nonostante il duro scontro dei giorni scorsi tra il ministro dei Trasporti Salvini e i sindacati. Salvini precetta e la piazza risponde, con cartelli ironici, la testa del corteo invece reca uno striscione assai meno ironico: “Manovra sbagliata”. In prima fila anche gli insegnanti. Decine di migliaia i manifestanti in 40 piazze, da Bologna il segretario Cgil Landini dice di “voler rivoltare questo Paese come un guanto: rivolta sociale – ha spiegato – per noi vuol dire che nessuno deve voltarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie. Salvini – ha aggiunto – dovrebbe esultare quando i treni funzionano, faccia il ministro non solo quando viene proclamato lo sciopero”. A Torino fumogeni e lanci di uova, scontri tra forze dell'ordine e antagonisti. Secondo Cgil e Uil l'adesione allo sciopero alla fine è stato del 70%.

