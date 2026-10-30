SCIOPERO GENERALE Sciopero generale USB: "Un milione e mezzo di persone in 60 piazze in tutta italia" Scontri con la polizia, roghi, blocco di arterie stradali e del porto di Genova. "Tanti studenti e giovani, continueremo la lotta"

“Circa un milione e mezzo”, secondo USB, le persone scese in piazza in tutta la penisola per lo sciopero generale.

A Bologna, la rivolta dei licei ha bloccato gli accessi di quasi tutti i principali istituti cittadini prima di confluire in una marea umana in piazza Maggiore, una parte del corteo ha poi occupato la tangenziale.

Anche la Capitale è stata investita dalla mobilitazione, con un imponente e blindatissimo corteo in centro. A Torino, in piazza oltre cinquantamila persone, secondo le stime degli organizzatori. Sarebbero cinque, al momento, le persone trattenute per accertamenti. Un uomo di 50 anni rimasto ferito, è stato portato via in barella e trasferito in ospedale, insieme a un'altra ragazza.

A Milano, due cortei si sono uniti in piazza Durante pronti a lanciare una sfida che promette di durare tutto l'inverno, per poi occupare la tangenziale est. A Napoli la rabbia sociale ha provocato il rogo di un carro armato di cartone: “Il potere della gente è più forte della gente al potere”, dice uno striscione.

La protesta ha coinvolto anche Genova, dove i lavoratori portuali hanno lanciato l'assalto allo scalo marittimo, circa 15 mila persone, sono entrate nel porto per ribadire il 'no' alle armi, alla guerra e al carovita. A Padova la rabbia ha provocato il rogo della foto del ministro Valditara, a Vicenza si è arrivati agli scontri aperti lungo la Tangenziale, dove la polizia ha respinto i manifestanti con idranti e lacrimogeni, lasciando sul campo tre attivisti feriti, di cui uno colpito gravemente alla testa.

"Nonostante sia difficile dare un numero preciso – ha sottolineato USB - c'è stata un'enorme presenza di studenti e giovani" in oltre 60 piazze in tutta Italia. Possiamo dirci enormemente soddisfatti, sempre più determinati a proseguire nelle lotte contro la guerra, l'austerity, l'attacco in corso alla scuola, alla sanità, al diritto all'abitare, ai salari e alle pensioni, conclude la confederazione a fine giornata.

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