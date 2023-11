MOBILITAZIONE Sciopero generale venerdì 24 novembre a Cesena: Cgil e Uil contro la legge di bilancio La partecipazione alla mobilitazione riguarderà per 8 ore, le lavoratrici ed i lavoratori della provincia di Rimini di tutti i settori privati, ad esclusione di coloro che hanno già scioperato lo scorso 17 novembre

Sciopero generale venerdì 24 novembre a Cesena: Cgil e Uil contro la legge di bilancio.

CGIL e UIL Rimini hanno annunciato lo sciopero generale per venerdì 24 novembre contro la Legge di bilancio. La partecipazione alla mobilitazione riguarderà per 8 ore, le lavoratrici ed i lavoratori della provincia di Rimini di tutti i settori privati - ad esclusione di coloro che hanno già scioperato lo scorso 17 novembre, come settori pubblici e i servizi pubblici essenziali, i lavoratori della conoscenza, della logistica e dei trasporti -, che sciopereranno assieme al nord Italia.



Lo sciopero generale è esteso anche per i lavoratori somministrati dei settori coinvolti. La manifestazione si terrà a Cesena, dalle ore 9:30 in piazza Sanguinetti (davanti la Stazione FS) con un corteo che raggiungerà piazza del Popolo dove, dopo delegate e delegati sindacali, interverranno Massimo Bussandri (Segretario generale CGIL Emilia-Romagna) e Emanuele Ronzoni (Segretario organizzativo UIL Nazionale). CGIL e UIL Rimini organizzeranno mezzi per raggiungere Cesena e invitano gli interessati a rivolgersi alle sedi sindacali per prenotarsi.

