Sciopero medici, Schlein (Pd): "Continueremo la mobilitazione per la sanità pubblica"

La corrispondenza di Francesca Biliotti

E' il giorno dello sciopero dei medici, ma tiene banco anche il nuovo codice della strada. Adesioni fino all'85%, secondo i sindacati di settore, allo sciopero di medici, dirigenti sanitari, infermieri e professionisti sanitari, indetto per 24 ore e che si sono ritrovati a Roma per manifestare. C'è rabbia, in piazza, per gli stipendi bassi, tra i peggiori d'Europa, e per le continue aggressioni che mettono a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.

Intanto, con l'ultimo sì al Senato, il nuovo codice della strada è legge. 83 i voti a favore, 47 i contrari, un astenuto. Multe più salate e ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco o drogato e per chi abbandona animali in strada; obbligo di targa, casco e assicurazione anche per i monopattini; sale però la cilindrata delle auto che possono guidare i neopatentati, anche se il limite durerà tre anni. “Ridurremo le stragi sulle strade”, dice il ministro Matteo Salvini, mentre le associazioni dei consumatori chiedono più controlli e avvertono sul rischio stangata per i cittadini.

Nel video le interviste a Gabriele Norcia, segretario nazionale associazione dei medici Inail; Giovanni Gallo, dirigente medico Ospedale Maggiore di Parma; Carlo Calenda, senatore Azione, e l'intervento di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico