FIM, FIOM E UILM Sciopero metalmeccanici: il presidio arriva anche a Villa Verucchio

Sciopero metalmeccanici: il presidio arriva anche a Villa Verucchio.

Continuano gli scioperi dei lavoratori metalmeccanici, proclamati da Fim, Fiom e Uilm, dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro causata della totale chiusura da parte di Federmeccanica e Assistal alle richieste dei lavoratori.

Dopo mobilitazioni in diverse regioni italiane le metalmeccaniche e i metalmeccanici delle varie province hanno dato vita a iniziative di sciopero articolato e presidi, come quello in piazza 1° maggio a Villa Verucchio e davanti le sedi delle principali aziende riminesi. Una mobilitazione destinata a proseguire nelle prossime settimane lungo tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di riconquistare il tavolo di confronto e avviare il negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base delle richieste contenute sulla piattaforma votata dai lavoratori e dalle lavoratrici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: