MANIFESTAZIONI Sciopero per Gaza: scontri a Bologna e a Milano, in 30mila a Roma al grido di "Blocchiamo tutto" Le sigle sindacali di base hanno proclamato l'astensione: oltre 70 le piazze coinvolte in tutta Italia in segno di solidarietà col popolo palestinese

Oltre 70 le piazze in tutta Italia, gremite da lavoratori, studenti e famiglie che hanno voluto aderire allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali di base, per solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, che sta cercando di portare aiuti umanitari via mare. Decine di migliaia le persone coinvolte, a Roma almeno 30mila, con le forze dell'ordine costrette a bloccare i varchi della stazione Termini, costringendo turisti e passeggeri ad entrare da ingressi secondari. Tanti soprattutto gli studenti, che hanno aderito massicciamente, uno dei cortei poi confluiti in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, era partito dall'Università La Sapienza. Tanti anche gli insegnanti. A Genova bloccati due varchi portuali, a Bologna il corteo è entrato sulla tangenziale e poi anche in autostrada, bloccando il flusso veicolare. Lanci di fumogeni e uso degli idranti dalle forze dell'ordine. A Milano scontri davanti alla stazione Centrale, distrutta la vetrata dell'entrata principale, anche a Marghera la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti.

Nel video le voci dei manifestanti a Roma

