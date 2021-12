Scomparsa Emilia Magrini: dopo una settimana di ricerche nessuna traccia dell'87enne

Si va verso lo stop alle battute per cercare di ritrovare Emilia Magrini, l'87enne di Cattolica scomparsa dalla Regina domenica 12 dicembre. Nonostante l'impiego di una cinquantina di persone, oltre agli elicotteri e ai droni, dell'anziana non sono state trovate tracce nell'arco di una intera settimana. Questa mattinata si riunirà in Prefettura il tavolo di coordinamento che con ogni probabilità deciderà di fermare la macchina dei soccorsi. Per ritrovare la donna si erano mobilitate anche le squadre dei sommozzatori che, oltre alla costa, hanno ispezionato corsi d'acqua e laghi e mentre gli elicotteri coordinavano dall'alto a terra l'intera Cattolica è stata rivoltata come un calzino.

Le squadre di ricerca hanno battuto anche l'entroterra utilizzando dei droni dotati di termocamere ma, anche questi, si sono rivelati inutili. La signora Magrini si era allontanata dalla propria abitazione nel pomeriggio del 12 dicembre per fare una passeggiata e, all'imbrunire, i parenti non vedendola rientrare avevano dato l'allarme.