Scomparsa vongole in Riviera, Coldiretti: “Moria misteriosa, servono subito sostegni”

È allarme sulla costa emiliano-romagnola dove, per cause ancora da accertare, le vongole stanno morendo in massa, con i pescatori che si sono trovati nelle reti solo tonnellate di gusci vuoti. In particolare è colpita l'area di mare davanti a Cesenatico, Goro e Comacchio.

A denunciarlo è la Coldiretti Pesca, raccogliendo la preoccupazione degli operatori della zona. «Una situazione gravissima dinanzi alla quale — chiede la confederazione agricola — serve attivare urgenti misure di sostegno per evitare il collasso definitivo di un settore strategico dal punto di vista economico e turistico». Secondo i pescatori responsabile della moria è l'abbondante afflusso di acqua dolce in mare degli ultimi giorni di agosto, caratterizzati da nubifragi lungo la costa. Anche perché tutto è iniziato repentinamente.

Il fenomeno della moria delle vongole va ad aggiungersi ai gravissimi danni causati al comparto dal granchio blu. Dalla primavera del 2023, la produzione di vongole sia nel Veneto che in Emilia-Romagna è stata quasi del tutto cancellata dagli attacchi del granchio blu e la stessa sorte è stata riservata agli allevamenti di cozze, in particolare quelli della pregiata Scardovari Dop, gravemente danneggiati. In Veneto 103 draghe idrauliche sono ferme da ottobre 2024, senza aver avuto aiuti sostanziali.

Oltre a misure immediate per far fronte alle pesanti perdite economiche subite, Coldiretti Pesca ritiene necessario fare luce sulla causa del fenomeno della moria, il quale potrebbe essere addebitabile al massiccio afflusso di acqua dolce proveniente da fiumi e altri corsi d’acqua a causa delle recenti ondate di maltempo. L’ennesimo colpo a un settore, quello dell’acquacoltura, che è uno dei fiori all’occhiello della pesca Made in Italy con un valore della produzione di circa mezzo miliardo di euro. Un comparto che potrebbe acquisire un’importanza sempre maggiore.

Infatti, nel 2022 a livello mondiale, per la prima volta nella storia, l’acquacoltura ha superato la pesca di cattura come principale settore di produzione di animali acquatici, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

“Comprendiamo bene la preoccupazione di un settore che vede oggi compromesso il proprio lavoro- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore all’agricoltura e pesca, Alessio Mammi-. Si tratta di un comparto che ha già dovuto affrontare prove difficili negli ultimi anni, dal caro gasolio, alla proliferazione del granchio blu fino all’emergenza mucillagine. In tutte queste occasioni la Regione non ha mai lasciato soli gli operatori e ha subito messo in campo strumenti di sostegno e di aiuto, e così sarà anche questa volta. Lavoreremo in stretto contatto con i sindaci dei territori coinvolti, in particolare con Cesenatico, Goro e Comacchio, per individuare soluzioni adeguate a tutela di un asset produttivo alimentare strategico dell’Emilia-Romagna”. L’obiettivo dichiarato è "tutelare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori e lavorare per attivare interventi di sostegno rapidi ed efficaci per garantire il futuro di un settore fondamentale per la nostra regione”.







