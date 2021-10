Scomparso 40enne di Pennabilli, non si hanno sue notizie da venerdì

Dalla mattina di sabato, i Carabinieri di Novafeltria sono alla ricerca di Christian Podestà, geometra 40enne residente a Pennabilli con un studio tecnico a Sant'Agata Feltria. A dare l'allarme la compagna, dopo che l'uomo non tornava a casa dal giorno precedente. Per il momento, ci riferisce la Compagnia dei Carabinieri di Novafeltria, non ci sono state segnalazioni e le ricerche continuano. Chi avesse sue informazioni, è pregato di contattare le forze dell'ordine allo 0541 919500.