CRONACA Scomparso a Rimini, familiari annunciano il ritrovamento Alexandro Cavazze, 41 anni, era arrivato in riviera in treno mercoledì scorso. Poi di lui si sono perse le tracce fino alla mattina di lunedì

Scomparso a Rimini, familiari annunciano il ritrovamento.

È stato ritrovato Alex Cavazze, 41enne di Parma, che non aveva dato più notizie di sé dopo il suo arrivo, mercoledì 2 agosto, a Rimini. I familiari avevano così sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Fornovo, suo comune di residenza. Contemporaneamente sono stati pubblicati diversi annunci sui social per cercare qualcuno che potesse averlo visto. Nelle scorse ore, una notizia pubblicata su un quotidiano di Parma – risultata poi priva di fondamento – riportava del ritrovamento del suo corpo sugli scogli. Secondo fonti di stampa, diversi familiari ieri hanno raggiunto Rimini per cercarlo. Questa mattina gli stessi familiari annunciano il ritrovamento: l'uomo si trova ora a casa.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: