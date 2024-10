Scomparso al Furlo: "Aiutateci a ritrovarlo", l'appello disperato dei genitori a Chi l'ha visto?

“Aiutateci a ritrovare Riccardo”: il caso del 19enne scomparso la notte del12 ottobre arriva a 'Chi l'ha visto?' con l'appello dei genitori. “Qualunque cosa sia successa l’affrontiamo insieme”, ha detto la madre al microfono della trasmissione, in una maschera di dolore. Del giovane di Acqualagna, provincia di Pesaro e Urbino, non si hanno notizie dalla notte tra sabato e domenica 13 ottobre. Poco dopo la mezzanotte, è uscito e non è più rientrato. La sua auto è stata ritrovata dai familiari nei pressi della Gola del Furlo, con all'interno un cellulare, un paio di pantaloni e un paio di scarpe.

Nonostante le ricerche messe in campo da parte delle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di droni, ancora nessuna traccia del ragazzo.