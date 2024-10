Scomparso al Furlo: proseguono le ricerche di Riccardo Branchini

Le ricerche per Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso dal 14 ottobre, proseguono senza sosta nella zona del Furlo. La sua auto è stata trovata vicino alla centrale idroelettrica, con effetti personali all'interno. Le autorità stanno esaminando tutte le piste, compreso un possibile allontanamento volontario, mentre è stata abbassata l'acqua dell'invaso per facilitare le ricerche subacquee. Il giovane, dopo un'uscita con degli amici di Urbino, era tornato a casa, per poi lasciare l’abitazione per motivi ancora sconosciuti. La famiglia ha lanciato un appello anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?", chiedendo aiuto per trovarlo. Numerosi soccorritori, unità cinofile e droni sono coinvolti nelle operazioni.

"Io ti aspetterò sempre cuore mio. - scrive la madre in un nuovo appello sui social - La mia vita è felice solo se ci sei tu, che riempi le mie giornate di sole. Non posso pensare a una vita senza di te, sarebbe un incubo. Ti prego con tutto il mio cuore, ritorna a casa, qualunque cosa la superiamo insieme, mamma ti ama più di tutto e ti puoi fidare. Il tuo babbo si sta facendo in quattro per te, è disperato, va oltre le sue forze per cercarti. Ti amiamo e ti aspettiamo con tutto il cuore. Si risolve tutto amore , ti puoi fidare ciecamente, torna a casa da chi ti ama davvero, ti prego".