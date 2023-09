RAVENNA Scomparso e finito in Grecia, sarà a processo a Ravenna Per la violazione degli obblighi di assistenza familiare

Il caso di Adamo Guerra, che nel 2013 sparì da Lugo dove risiedono l'ex moglie e due figlie e ora vive a Patrasso, in Grecia, sta per approdare in un processo davanti al Tribunale penale di Ravenna. Il 57enne dovrà rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per avere abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale e alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi alla moglie Raffaella Borghi e alle due figlie. La citazione a giudizio della Procura ravennate è la conseguenza del fascicolo nato dalla querela che Borghi fece a settembre 2016 ai carabinieri di Imola.

