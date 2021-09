Scomparso ieri il cardiologo Attilio Maseri Il ricordo del Dg di Rtv Carlo Romeo: "Una persona straordinaria e un grandissimo medico"

Scomparso ieri il cardiologo Attilio Maseri.

Si è spento ieri all’età di 85 anni il prof. Attilio Maseri, cardiologo di fama internazionale che ebbe in cura anche la regina Elisabetta di Inghilterra e Papa Giovanni Paolo II. Laureatosi all'Università degli Studi di Padova, Maseri si era specializzato a Pisa in Cardiologia e medicina nucleare, per trasferirsi poi alla Columbia University di New York. Nel 1979 venne chiamato all'università di Londra come professore ordinario alla Royal Medical School e nel '91 rientrò a Roma come professore ordinario di cardiologia e direttore dell'istituto di Cardiologia del Policlinico Gemelli, l'ospedale dove curò, proprio nel suo reparto, Papa Giovanni Paolo II dopo l'attentato di cui fu vittima. Autore di più di 750 articoli e testi di medicina su riviste specializzate e internazionali, Maseri aveva ricevuto numerosi premi e onorificenze tra cui la Medaglia d'oro ai benemeriti della Scienza e della Cultura e il titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana nel 2005. È stato ospite in diverse occasioni di San Marino Rtv. "Una persona straordinaria e un grandissimo medico - ricorda il Dg Carlo Romeo - Abbiamo lavorato fianco a fianco, quando dirigevo il Segretariato Sociale della Rai, per promuovere attraverso la comunicazione sociale la cultura della prevenzione delle malattie cardiache. Era un caro amico che la vita aveva provato duramente ma che era riuscito a diventare quello che sognava di essere fin da bambino, un grandissimo cardiologo internazionale. Personalmente mi mancherà molto così come mancherà a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essergli amici".

