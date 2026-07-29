Scontri dopo la morte di Fakir, 12 indagati

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 persone indagate per gli scontri avvenuti la sera del 20 luglio, durante le proteste seguite alla morte di Abderrahim Fakir. Il 42enne era deceduto il giorno precedente nel quartiere Pilastro, durante un intervento della polizia.

L’inchiesta sui disordini è affidata al pubblico ministero Stefano Dambruoso. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante gli scontri e rimesso in libertà il giorno successivo, con il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.

QUATTRO ORE DI DISORDINI

Le violenze erano scoppiate dopo il presidio organizzato in piazza Nettuno dal sindaco Matteo Lepore. Una parte minoritaria dei partecipanti aveva dato vita a circa quattro ore di scontri, con vetrine danneggiate, auto incendiate e scritte sui muri. I danni sono stati stimati in circa 200mila euro, mentre 64 appartenenti alle forze dell’ordine sono rimasti feriti.

Nei giorni successivi il centrodestra ha chiesto le dimissioni del sindaco. Lepore ha inoltre denunciato le minacce, anche di morte, ricevute online ed è stato successivamente sottoposto a tutela dalla Prefettura.

L'INCHIESTA SULLA MORTE

Parallelamente proseguono gli accertamenti sulla morte di Fakir. La Procura sta esaminando i numerosi filmati dell’intervento: video girati dai residenti, immagini delle telecamere presenti nella zona e la registrazione della bodycam di uno degli agenti. La difesa dei poliziotti intende chiedere una perizia tecnica per migliorare audio e immagini e ricostruire con precisione tutte le fasi dell’accaduto.

È prevista anche l’analisi del cellulare del 42enne, con particolare attenzione, si legge sul Resto del Carlino, agli ultimi contatti e alle ragioni della sua presenza al Pilastro. Proseguiranno inoltre le audizioni dei familiari e dei testimoni.

L’inchiesta è aperta per omicidio colposo. Due agenti e quattro sanitari del 118 risultano annotati nel fascicolo secondo il modello 45-bis, senza essere formalmente indagati. L’Ausl di Bologna ha avviato anche un audit interno sull’operato del personale sanitario.







