Scontro a Poggio Torriana: vetture distrutte, conseguenze non gravi per i conducenti

Terribile scontro sulla Santarcangiolese, intorno alle 23.25; coinvolte tre vetture, andate completamente distrutte, ma conseguenze meno gravi per gli occupanti. L'incidente è avvenuto in località Santo Marino a Poggio Torriana. Una Toyota Yaris stava rientrando a casa e svoltando a sinistra quando è stata colpita da una vettura che procedeva in senso opposto e che non è riuscito a evitarla, finendo la sua corsa su un lato. Nell'urto è stata colpita anche una terza vettura, una Peugeot. Uno schianto fortissimo che ha richiamato gli abitanti della zona in strada. Sul posto sono intervenute una automedicalizzata, e 4 ambulanze del 118, che hanno soccorso le tre donne rimaste ferite, non in maniera grave. Due di loro, una 44 enne e una 50 enne sono state trasportate al Bufalini di Cesena, mentre una 18enne è stata ricoverata agli Infermi di Rimini. Sul posto i Vigili del fuoco per liberare i conducenti e i Carabinieri di Novafeltria per i rilievi e la dinamica dell'incidente.

Conseguenze peggiori nell'incidente avvenuto più tardi nel Ravennate. Un 59enne di Codigoro, nel Ferrarese, é morto nello schianto tra due auto sulla Ravegnana, tra Longana e Ghibullo. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, la vettura, una Lancia Y, sulla quale l'uomo viaggiava seduto sul sedile posteriore, per cause ancora al vaglio si è scontrata con una Subaru guidata da un 20enne della zona: il giovane ha riportato ferite non gravi così come il 62enne a bordo della prima auto. Il 67enne che guidava la Lancia è stato invece portato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.