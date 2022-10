CESENA Scontro auto - moto: 18enne finisce al Bufalini Sul luogo dell'incidente due mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata e la Polizia Locale

Grave incidente stradale nella periferia di Cesena giovedì sera, intorno alle 20.45. Un impatto molto violento tra un'auto e una moto guidata da un ragazzo di appena 18 anni. E' accaduto lungo via Capannaguzzo, nella frazione cesenate di Bulgarnò. Il 18enne centauro è stato soccorso e trasportato con un codice di massima gravità (codice 3) all'ospedale Bufalini. Sul luogo dell'incidente due mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata e la Polizia Locale di Cesena per i rilievi e per ricostruire la dinamica del grave incidente.

