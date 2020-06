RIMINI Scontro auto-moto: 42enne trasportato d'urgenza al 'Bufalini', ferite più lievi per un ragazzo

Grave incidente, poco prima delle 22 di lunedì sera, a San Martino dei Mulini, nell'entroterra riminese. All'incrocio tra via Traversale Marecchia e via di Mezzo, una moto si è scontrata con un'auto. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale. Ad avere la peggio un 42enne trasportato d'urgenza all'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Ferite più lievi per un ragazzo di 15 anni, a bordo dell'auto, curato all''Infermi' di Rimini. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medicalizzata.

