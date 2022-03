Scontro auto-moto a Riccione nella serata di ieri

Scontro ieri sera intorno alle 20 tra un Porsche Cayenne e un maxi scooter a Riccione, all'incrocio tra via Sicilia e via Piemonte. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vettura stava procedendo in direzione monte quando si è improvvisamente trovata di fronte la moto: l'impatto è stato a quel punto inevitabile. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, rovinosamente caduto a terra e sbalzato a metri di distanza. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale della Perla Verde.