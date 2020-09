Incidente in tarda mattinata a Viserba Monte. Una vettura utilitaria stava procedendo in direzione mare-monte quando, all'altezza di Via Fratelli Rosselli, si è scontrata con una moto. Il centauro è stato sbalzato dal mezzo finendo contro un altra vettura parcheggiata. Sul posto il 118 per un primo intervento che, vista la gravità delle ferite del ragazzo, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto, in codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini.