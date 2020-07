CASE DEL MOLINO, Scontro auto-moto nel riccionese, 26enne in prognosi riservata

Incidente intorno alle 14.00 all'incrocio tra via Veneto e via Coriano, a Case del Molino di Riccione. La moto, una Kawasaki, stava viaggiando in direzione Rimini quando, per cause al vaglio della Polizia Locale della Perla Verde, si è scontrata con una utilitaria Nissan che procedeva in direzione Coriano. Un impatto frontale con il centauro, un 26enne di Coriano, che è finito contro il parabrezza anteriore della vettura. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della croce azzurra di Riccione e una auto medicalizzata, insieme ai Vigili del fuoco. Ad avere la peggio il motociclista, trasportato col codice di massima gravità al Bufalini di Cesena, per i traumi riportati, ricoverato in medicina d'urgenza ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferite di media gravità invece per la donna alla guida della Nissan, anche lei finita in ospedale in riviera.

