Scontro auto-moto sulla Statale 16 a Rimini, ferito un 40enne - FOTO

Incidente stradale nella serata di lunedì 1 settembre, poco dopo le 22.30, in via Popilia a Rimini, dove si sono scontrate una moto Bmw di grossa cilindrata e una Citroën C4. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, la moto viaggiava da Ravenna in direzione Ancona, mentre l'auto procedeva nel senso opposto. L'impatto è avvenuto mentre la Citroën, condotta da un ragazzo, stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Manfroni.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di circa 40 anni, soccorso sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, un'automedica e un'ambulanza. La dinamica dello scontro resta in corso di accertamento.









