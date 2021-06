CRONACA Scontro auto-scooter a Riccione, uomo elitrasportato al “Bufalini”

Incidente questa mattina a Riccione fra un'auto e uno scooter. La donna alla guida di una Lancia Ypsilon stava percorrendo viale Castrocaro quando, probabilmente nell'atto di svoltare in viale Parma, si è scontrata con un motociclo, condotto da un uomo, che proveniva dalla direzione opposta. Ad aver la peggio, chiaramente, il centauro che è stato sbalzato a diversi metri di distanza. I diversi traumi subiti hanno portato i sanitari del 118 accorsi sul posto a chiamare l'elisoccorso da Ravenna che lo ha trasportato al Trauma Center del “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità. All'incrocio, per ricostruire con esattezza le cause del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.

