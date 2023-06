INCIDENTE Scontro bici-scooter a Rimini. Grave il ciclista [fotogallery] Pare che l'uomo in sella alla bici, un tunisino sui 50 anni, si sia immesso contromano in via Destra del Porto

A Rimini, oggi 4 giugno verso le ore 13:25 si è verificato un incidente stradale tra una bici e uno scooter. Un tunisino sui 50 anni, a bordo di una bici, pare sia uscito contromano dall'incrocio di viale Spica per immettersi in via Destra del Porto, dove sopraggiungeva uno scooter con in sella una ragazza di 23 anni. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute due ambulanze con un medico, tre auto della polizia municipale di cui due per regolare il senso unico alternato e una per i rilievi. Il 50enne è stato ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice 3, quindi quello di massima gravità. La ragazza è invece stata ricoverata in codice 2 a Rimini all'Ospedale Infermi.

