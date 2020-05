Scontro Bonaccini - Tosi sull'apertura delle spiagge

"Chi cerca la polemica con me, sappia che ha sbagliato indirizzo. Non ho tempo da perdere, perché sono troppe le questioni serie di cui dobbiamo occuparci da mattina a notte, ininterrottamente". E' quanto ha scritto, sulla sua pagina Facebook nella tarda serata di ieri e senza indicare un destinatario preciso delle sue considerazioni, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che, sempre nella serata di ieri ha emanato una ordinanza in cui sono previsti, tra le altre cose, l'obbligo della mascherina dal 4 maggio e la conferma della chiusura delle spiagge.

Cosa, quest'ultima, contestata dalla sindaca di Riccione, Renata Tosi che in una nota, poco prima dell'uscita dell' ordinanza, aveva definito una "follia" la chiusura e che, sulla propria di pagina Facebook, ha poi scritto che nella sua città, dal 4 maggio, saranno possibili le passeggiate anche sull'arenile con distanziamento e mascherina.

"Stiamo affrontando e cercando di arginare una pandemia che ci ha drammaticamente cambiato l'agenda delle priorità, individuali e collettive - ha argomentato Bonaccini. Meno parole e più fatti - ha aggiunto il presidente emiliano-romagnolo - perché le parole volano, i fatti rimangono. Ed e' di tanti fatti che avrà bisogno l'Emilia-Romagna per risollevarsi, come ha sempre fatto nel corso della sua storia, anche recente. So - ha concluso - che posso contare su qualcosa che pochi altri hanno: la caparbietà, la volontà e la forza della gente di questa terra".