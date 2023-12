URBINO Scontro bus-ambulanza: identificate le vittime. Morti forse causate dall'impatto Il comune di Urbino ha deciso di annullare i festeggiamenti per il Capodanno, decisione che divide

Scontro bus-ambulanza: identificate le vittime. Morti forse causate dall'impatto.

L'autopsia eseguita dal medico legale Mauro Pesaresi sui corpi carbonizzati della scontro tra un pullman e un'ambulanza ha permesso di identificare tutte le vittime, i quattro occupanti del mezzo sanitario. Finora era stato impossibile farlo. Un altro passo avanti è stato l'accertamento della causa della morte: Stefano Sabbatini, 59 anni, autista del 118, Cinzia Mariotti, 49 anni, infermiera e sua compagna di vita, il medico Sokol Hoxha di 41 anni e il paziente che veniva trasportato in ospedale a Urbino Alberto Serfilippi, di 85 anni di Fossombrone, hanno riportato lesioni così gravi da non lasciargli scampo.

E' soltanto una prima indicazione trapelata dall'esame autoptico che attende conferme, ma sembra essere un dato acquisito per la mancanza di fumo nei polmoni delle vittime. Resta da stabilire il motivo che ha fatto perdere il controllo del mezzo di soccorso all'autista Sabbatini: un malore o la forte velocità di ingresso in galleria.

Per dare una risposta a questa domanda, il pm Irene Lilliu ha affidato una serie di incarichi, anche sull'ambulanza, in modo da stabilire se possa aver avuto un guasto. Non sarà facile stabilirlo per le condizioni del mezzo dopo l'incendio. La Procura di Urbino indaga per omicidio stradale plurimo, attribuendo alla guida dell'autista deceduto la responsabilità dell'invasione di corsia per andare a schiantarsi contro un bus che procedeva in senso opposto, affollato da una gita parrocchiale di ragazzini dell'ascolano, per fortuna usciti tutti illesi seppur sotto choc. I ragazzi e i loro accompagnatori sono fuggiti a piedi lungo la galleria per l'incendio divampato che aveva coinvolto il loro pullman.

L'Amministrazione Comunale di Urbino ha deciso di annullare i festeggiamenti per il Capodanno. La decisione ha diviso l'opinione pubblica, nei commenti sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Urbino in molti hanno apprezzato la scelta dell'Amministrazione Comunale, ma altrettanti l'hanno giudicata eccessiva.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: