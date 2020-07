RIMINI Scontro con auto: mamma e figlio in scooter finiscono in ospedale

Un nuovo incidente, nel tardo pomeriggio a Rimini. Protagonisti mamma e figlio dodicenne, Erano a bordo di uno scooter e stavano percorrendo via dei Martiri in direzione mare-monte quando, entrati nella rotatoria che collega via Giordani, sono stati colpiti da una auto Nissan che stava procedendo in direzione RIccione. Un violento urto che ha scaraventato il motorino diversi metri più avanti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna e al figlio. Dopo averli stabilizzati sono stati portati al pronto soccorso dell'Ospedale Infermi, per loro diverse escoriazioni; la donna è sotto osservazione anche per un trauma cranico.

Sul posto la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente, sembra che l'auto non abbia rispettato la precedenza. Mentre la Polizia di Stato è intervenuta per regolare il traffico, già difficile in una delle arterie di maggior transito tra Rimini e Riccione.

