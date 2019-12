MILANO Scontro filobus-camion rifiuti, donna in coma

Scontro filobus-camion rifiuti, donna in coma.

Uno scontro tra un filobus dell'Atm e un camion dei rifiuti dell'Amsa a Milano ha causato il ferimento di molte persone. Diciotto le persone coinvolte, 12 sono ricoverate in ospedale. Una dei passeggeri, in particolare, è in coma, mentre il conducente del filobus ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. L'impatto con il mezzo della nettezza urbana sarebbe stato così forte che il filobus sarebbe stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.



I più letti della settimana: