Scontro fra autobus e Ducato sulla Marecchiese, traffico fortemente rallentato.

Incidente stradale, senza feriti gravi, oggi sulla Marecchiese, avvenuto prima del Borgo dei ciliegi a Vergiano. Secondo le prime ricostruzioni una Toyota Yaris, per cause di accertamento, con una manovra improvvisa avrebbe innescato uno scontro fra un Ducato di un commerciante ambulante e un autobus. L'auto per via della manovra sarebbe finita fuori strada. Intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita. La Marecchiese, dopo la chiusura iniziale, è stata aperta a corsia alternata, con forti rallentamenti del traffico.

