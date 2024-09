Scontro fra due auto nel Cesenate: muore una donna

Una donna di 62 anni, Laura Galassi, originaria di Ravenna e residente a Montaletto di Cervia, è morta a seguito delle devastanti ferite subite in un incidente stradale accaduto ieri poco prima delle 12 a Bagnile, frazione all'estrema periferia di Cesena. Lo schianto, violentissimo, è avvenuto in un incrocio fra una Renault Capture, con al volante un ventenne di Savignano sul Rubicone, e la Volkswaghen Polo condotta dalla Galassi. A seguito dello scontro la Polo si è ribaltata. Ferite non gravi per il conducente dell'altra vettura, ricoverato in ospedale per accertamenti. All'arrivo del personale del 118 per la donna non c'era più nulla da fare. Sul posto anche vigili del fuoco per il recupero dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della sede stradale. Il chiarimento della dinamica dell'incidente è affidato alla polizia locale, una ipotesi è che vi sia stata una mancata precedenza tra i mezzi coinvolti.