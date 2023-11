CRONACA Scontro fra due auto sulla Statale 16, muore un anziano

Scontro fra due auto sulla Statale 16, muore un anziano.

Incidente mortale a Rimini, stamattina sulla Statale 16, all'altezza di Viserba. Secondo le prime ricostruzioni, probabilmente per un colpo di sonno, un anziano, alla guida di una Polo avrebbe perso il controllo e si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat Punto, nell'altra corsia. Il 118 è intervenuto prontamente per ricoverare l'anziano al Bufalini di Cesena, dove le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso, avvenuto in ospedale. Sul posto intervenute anche la Polstrada e i Vigili del Fuoco per i rilievi.

