Scontro Fratelli d'Italia e Quirinale, consigliere di Mattarella sulla graticola

L'attacco di Fratelli d'Italia al Quirinale, l'irritazione del Colle. Questi i titoli sui maggiori quotidiani italiani all'indomani delle parole, pronunciate alla Camera da Galeazzo Bignami, capogruppo deputati Fratelli d'Italia, in riferimento a un articolo pubblicato su “La Verità” di Maurizio Belpietro, in base al quale il consigliere del presidente della Repubblica Francesco Saverio Garofani, avrebbe espresso considerazioni in un contesto informale, di un presunto piano del Quirinale per “fermare la Meloni”, in vista delle prossime politiche e della sua possibile ascesa al Colle.

Massimo rispetto, assicura Bignami, ma è poi lo stesso Colle a parlare di “stupore” per “la dichiarazione del capogruppo, che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo”.

La spiegazione di Giuseppe Conte, presidente M5S, in proposito, è però un'altra. Sul Corriere della Sera dichiarazioni dello stesso Garofani, che dice di essere amareggiato, per quella che definisce “una chiacchierata tra amici al ristorante”. Garofani, ex parlamentare del Pd fino al 2018 e attuale consigliere di Mattarella per gli affari del Consiglio supremo di difesa, che si era riunito giusto lunedì sera e che ha sposato la linea di Mattarella per maggiori aiuti all'Ucraina, più che quella della presidente Meloni, ha aggiunto al Corriere che la sua impressione è di essere stato utilizzato per colpire il presidente della Repubblica, che comunque è stato “affettuosissimo, mi ha detto stai sereno, non te la prendere”.