TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:09 Aumento dei prezzi: a San Marino segno + in quasi tutti i settori. Uscito il rapporto dell'Ufficio di Statistica 13:37 Riccione, il Comune acquisisce Villa Mussolini: accordo da 1,2 milioni con Fondazione Carim 13:07 Insulti razzisti, Emiliano Montanari: "Fatto di assoluta gravità, chiediamo scusa al Chieti" 12:47 Banca di San Marino valuta nuovi investitori: offerte da un gruppo riminese e una holding emiratina 12:15 Avatar animato in un ri-salto al futuro 12:07 Omicidio Pierina, rinviato esame dell'imputato Louis Dassilva. A fine giugno la sentenza 11:27 La Croce Bianco Azzurra raggiunge quota 5mila interventi 10:22 "Fine vita": in prima lettura i pdl dell'Associazione Emma Rossi e del movimento Rete 10:07 Riccione, fugge dopo aver abbattuto palo e telecamera: rintracciato dopo 10 giorni
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Scontro frontale tra auto e mezzo della nettezza urbana

Violento incidente in via Casalecchio, dietro all'aeroporto di Miramare

19 mar 2026
Scontro frontale tra auto e mezzo della nettezza urbana

Incidente frontale tra due vetture verso le 18:00 di oggi a Rimini in via Casalecchio, strada dietro la pista dell'aeroporto, nei pressi dell'azienda Fontemaggi. I due mezzi coinvolti sono una Volkswagen Polo, guidata da un 20enne, e un mezzo della nettezza urbana, di quelli più piccoli. Per cause in corso di accertamento, i due che viaggiavano in senso contrario, si sono scontrati violentemente nei pressi di una curva. Il mezzo per i rifiuti ha poi proseguito la corsa contro la cancellata di una abitazione privata.

Sul posto i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, la Polizia Municipale per i rilievi e il 118 con 2 ambulanze per soccorrere i feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. 




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia