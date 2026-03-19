RIMINI Scontro frontale tra auto e mezzo della nettezza urbana Violento incidente in via Casalecchio, dietro all'aeroporto di Miramare

Scontro frontale tra auto e mezzo della nettezza urbana.

Incidente frontale tra due vetture verso le 18:00 di oggi a Rimini in via Casalecchio, strada dietro la pista dell'aeroporto, nei pressi dell'azienda Fontemaggi. I due mezzi coinvolti sono una Volkswagen Polo, guidata da un 20enne, e un mezzo della nettezza urbana, di quelli più piccoli. Per cause in corso di accertamento, i due che viaggiavano in senso contrario, si sono scontrati violentemente nei pressi di una curva. Il mezzo per i rifiuti ha poi proseguito la corsa contro la cancellata di una abitazione privata.

Sul posto i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, la Polizia Municipale per i rilievi e il 118 con 2 ambulanze per soccorrere i feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.

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