Scontro in centro: nello speronamento auto si ribalta su proprietà privata [fotogallery]

Brutto incidente a Rimini, nel primo pomeriggio di giovedì. Una Fiat Panda stava arrivando da via Lombardia direzione Riccione quando si è immessa in via Sicilia, con tutta probabilità senza rispettare lo stop, da cui sopraggiungeva una station wagon che l'ha praticamente speronata, facendola finire capovolta nel lastrico privato di un condominio. Auto che ha divelto un segnale stradale, passando a pochi centimetri dalle vetture parcheggiate.

Al volante della Fiat un sessantenne che non ha riportato grosse conseguenze, molto spavento anche per la donna, sulla cinquantina, alla guida dell'Audi. Con lei, a bordo, c'era anche una ragazzina. Sul posto il 118 allertato dai testimoni allo scontro. La Polizia Locale per ricostruire la dinamica e i Vigili del fuoco per rimuovere il mezzo.

Per fortuna al momento dell'incidente nell'incrocio a raso non c'erano persone, né su quel tratto di lastrico, proprio di fronte a due negozi, e solitamente usato per evitare di camminare lungo la strada.