Scontro in Emilia Romagna sulle pipe gratuite per il crack

In Emilia-Romagna i consumatori di crack in carico ai servizi per le dipendenze sono passati da 1.173 nel 2010 a 2.288 nel 2024, con un aumento del 95%. I dati sono emersi durante un'audizione in commissione "Politiche per la salute" che ha riacceso lo scontro sulla distribuzione gratuita di pipe per il consumo, da parte di alcuni comuni.

“Tutti – dichiara Simona Lembi, Pd – manifestiamo grande preoccupazione per l'aumento dell'uso e abuso del crack. Il Pd è netto e chiede che si lavori sulla prevenzione e questa è la ragione per cui va un plauso al Comune di Bologna, per la scelta di aver voluto distribuire le pipette del crack come misura per la riduzione del danno”. Nel 2024 sono state distribuite gratuitamente 1.269 pipe in Regione – di cui761 a Reggio Emilia e 316 a Parma – ma se per il centro-sinistra è una pratica che riduce il danno, per il centrodestra la lettura è opposta poiché facilità il consumo di droga: “Noi siamo assolutamente contrari – afferma Marta Evangelisti, Fratelli d’Italia – e crediamo che i soldi pubblici debbano essere spesi in modo diverso. Investire in prevenzione e cura della salute in generale. Rispetto alle tossicodipendenze, occorre agire sull'informazione, la prevenzione e il reinserimento nel mondo del lavoro di queste persone, dando loro dignità. Non certo dandogli gli strumenti per continuare a drogarsi”.









